Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг убежден в том, что Мовсар Евлоев должен следующим получить статус претендента на титул в полулегком дивизионе.

«Вне зависимости от боя, ты заслуживаешь титульного поединка. Судьи признали твою победу, так что, надеюсь, ты наконец-то станешь следующим. Не сомневайся, я рад за тебя, но я снова приду за тобой. А пока наслаждайся»

Напомним, что Евлоев и Стерлинг дрались друг с другом в декабре 2024 года. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей.

На минувшем турнире в Лондоне Мовсар одолел местного бойца Лерона Мерфи в пятираундовом противостоянии решением большинства. Таким образом, у россиянина 20 побед в карьере и ни единого поражения.