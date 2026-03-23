Третий номер рейтинга полулегкого веса UFC Лерон Мерфи хочет провести следующий бой с бывшим претендентом на титул Диего Лопесом.  После завершения турнира в Лондоне между ними произошел небольшой конфликт.

Диего Лопес

Лопес в соцсетях отреагировал на поражение Мерфи решением большинства от Мовсара Евлоева в главном бою, написав следующее: «Нет, Лерон, я не такой, как ты».

Это вызвало ответную реакцию британца: «Я не валялся на спине в защите три раунда.  Давай сразимся в следующий раз?»

Лопес на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге полулегковесов.  Предыдущий бой он проиграл Александру Волкановски по очкам.  Следующий поединок бразилец должен провести против Стива Гарсии на турнире в Белом доме.