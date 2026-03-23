Спортивный промоутер Эдди Хирн считает, что UFC должен заплатить его клиенту Тому Аспиналлу, действующему чемпиону в тяжелом весе, 100 млн долларов за бой с Алексом Перейрой.

Том Аспиналл globallookpress.com

«Если вы поставите Тома Аспиналла против Перейры в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе, то проявите уважение к этому парню, хорошо? Должно быть на кону 100 миллионов долларов, не давайте миллион. Он действующий чемпион. Это просто смешно. UFC придется что-то предпринять. Сейчас они в очень плохом положении»

Алекс Перейра на турнире в Белом доме 14 июня подерется с Сирилом Ганом за временный титул в тяжелом весе. В случае победы «Поатан» станет следующим претендентом на пояс и встретится с Аспиналлом.