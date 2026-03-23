Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри вновь заявил об интересе подраться с Энтони Джошуа в 2026 году.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Конечно, давайте проведем бой с Джошуа. Дайте мне разобраться с Махмудовым, и мы сразимся с Энтони. Даже сегодня, спустя столько лет, поединок между мной и Джошуа по-прежнему самый масштабный бой в истории бокса, самый важный бой. Рад снова видеть этого парня в тренировочном лагере. В последнее время ему явно пришлось нелегко, и все такое. Так что я просто дам ему свободу действий, и он сможет делать все, что захочет»

Фьюри недавно объявил о своем возвращении на ринг после годичной паузы. 11 апреля «Цыганский король» подерется с россиянином Арсланбеком Махмудовым.