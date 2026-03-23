Глава UFC Дана Уайт рассказал, по какой причине отменилось возвращение в промоушен легендарного американского бойца Нейта Диаса.
«Пару недель назад Нейт встретился со мной. Мы хорошо провели время, и, думаю, ему поступило предложение, от которого он не смог отказаться. С тех пор я с ним не разговаривал, но я рад за него.
Не знаю, повлияет ли очередной бой на шансы Диаса вернуться в UFC. Пусть делает, что хочет. Посмотрим, как пройдет его бой, и тогда решим, что будет дальше»
Диас проведет следующий бой в полусреднем весе против бойца кулачной лиги BKFC Майка Перри 16 мая на турнире лиги MVP.
Ранее ходили слухи, что Нейт встретится с Конором Макгрегором в UFC в рамках трилогии на одном из летних турниров.