Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Джин Силва заявил, что отправит чемпиона дивизиона Александра Волкановски в нокаут, если они подерутся летом.

«За пределами октагона я буду продвигать этот бой так, как никто никогда не продвигал бой с Волкановски. Я заставлю весь мир смотреть этот бой. Бабушки, дедушки, отцы, дяди, братья, двоюродные братья, дети. Весь мир будет наблюдать за нашим противостоянием. И когда оно состоится, я не просто выиграю, я сделаю так, что все будут думать, будто победа была у меня с самого начала. Одно я могу вам точно гарантировать: я нокаутирую Волкановски»

По слухам, титульный поединок Волкановски и Силвы может состояться на Международной бойцовской неделе 11 июля.