Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис 6 июня проведет поединок на турнире в Казахстане против местного бойца Адиля Боранбаева. В последний раз американец выступал по ММА 4 года назад.

Энтони Петтис globallookpress.com

Тогда в рамках лиги PFL он уступил Стиви Рэю единогласным решением судей. Впоследствии Энтони провел поединок по каратэ и победил своего давнего соперника из UFC Бенсона Хендерсона в 2023-м.

В том же году он одолел по очкам в дебюте в боксе Роя Джонса. Однако в следующем поединке на ринге в 2024-м уступил единогласным решением судей Крису Авилле.

Его очередной соперник Боранбаев за свою карьеру в ММА выиграл 23 раза и потерпел 13 поражений. Также у него на счету есть и одна ничья. Адиль ранее дрался в ряде российских промоушенов, таких как АСА, FightNight, AMC и RCC.