По словам Кайо Борральо, победа над бывшим чемпионом UFC в средней весовой категории Дрикусом Дю Плесси гарантирует ему титульник.

«Он давно не выходил в октагон и сказал, что может провести бой в июне или июле. Я думаю, это идеальный бой. Если я одолею бывшего чемпиона уровня Дрикуса, то буду в шаге от пояса. Я хочу нокаутировать его, но это очень сложно. У него невероятно крепкий подбородок, однако я думаю, что у него есть слабые места в защите, которыми можно воспользоваться, особенно учитывая мой стиль бокса»

Борральо занимает пятую строчку в рейтинге среднего веса UFC. В последнем поединке Кайо одолел единогласным решением судей Рейнье Де Риддера.