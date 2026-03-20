Седьмой номер рейтинга полусреднего веса UFC Шон Брэди оценил шансы Майкла Моралеса и Иэна Гэрри в бою с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.

«Люди скажут, что я ненавижу Иэна, но я думаю, Ислам сломает его и задушит. У Моралеса точно больше шансов, чем у Иэна. Он более нестандартный боец.

Я думаю, он очень силен в клинче, где Ислам будет искать возможности для бросков через бедро и других тейкдаунов. Мы до сих пор не знаем, на что Моралес способен в более жестком бою, во втором, третьем, четвертом или пятом раунде.

Как мне кажется, в случае с Гэрри мы получили ответы на многие вопросы. Вы знаете, чего ожидать от него. А Моралес по-прежнему остается загадкой в нашем дивизионе», — добавил Брэди.