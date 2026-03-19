Александр Волкановски назвал двух россиян, достойных места в пятерке лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

«Ислам Махачев сделал достаточно, чтобы его можно было включить в этот список. Думаю, я мог бы его туда включить. Возможно, я предвзят, но я бы поставил на первое место Исраэля Адесанью.

Вы должны помнить, кого он побеждал. Например, дважды победил Роберта Уиттакера в его лучшие годы. Можно вспомнить и Хабиба, просто потому что у него не было поражений, хотя мне все равно на это.

Мне важно, с кем вы дрались. Но Нурмагомедов победил всех настолько уверенно... У него не такое впечатляющее резюме, как у некоторых других бойцов. Например, у Чарльза Оливейры столько же побед, сколько у Хабиба, но у него есть и поражения.

При этом Хабиб явно доминировал в боях, не получил серьезных травм и выглядел намного лучше своих соперников», — подытожил австралиец.