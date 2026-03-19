Александр Волкановски назвал двух россиян, достойных места в пятерке лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Ислам Махачев сделал достаточно, чтобы его можно было включить в этот список.  Думаю, я мог бы его туда включить.  Возможно, я предвзят, но я бы поставил на первое место Исраэля Адесанью.

Вы должны помнить, кого он побеждал.  Например, дважды победил Роберта Уиттакера в его лучшие годы.  Можно вспомнить и Хабиба, просто потому что у него не было поражений, хотя мне все равно на это.

Мне важно, с кем вы дрались.  Но Нурмагомедов победил всех настолько уверенно...  У него не такое впечатляющее резюме, как у некоторых других бойцов.  Например, у Чарльза Оливейры столько же побед, сколько у Хабиба, но у него есть и поражения.

При этом Хабиб явно доминировал в боях, не получил серьезных травм и выглядел намного лучше своих соперников», — подытожил австралиец.