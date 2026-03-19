Сразу 3 российских бойца, выступающих в средней весовой категории UFC, проведут поединки на турнире в Баку 27 июня.
Шара Буллет встретится с представителем Бразилии Мишелем Перейрой. Россиянин в последнем бою победил по очкам Марка-Андре Баррио. Перейра накануне одолел раздельным решением Захари Риса.
Искрам Алискеров встретится с 15-м номером рейтинга категории до 84 кг Бруно Феррейрой, проигравшего свой последний поединок нокаутом в первом раунде Грегори Родригесу.
Андрей Пуляев подерется с Нурсултоном Рузибоевым. Россиянин ранее в январе уступил по очкам Атебе Гаутье. Аналогичным образом Рузибоев в недавнем поединке выиграл у американца Дастина Штольцфуса.