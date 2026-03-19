Андрей Пуляев подерется с Нурсултоном Рузибоевым . Россиянин ранее в январе уступил по очкам Атебе Гаутье . Аналогичным образом Рузибоев в недавнем поединке выиграл у американца Дастина Штольцфуса .

Искрам Алискеров встретится с 15-м номером рейтинга категории до 84 кг Бруно Феррейрой , проигравшего свой последний поединок нокаутом в первом раунде Грегори Родригесу .

Шара Буллет встретится с представителем Бразилии Мишелем Перейрой . Россиянин в последнем бою победил по очкам Марка-Андре Баррио . Перейра накануне одолел раздельным решением Захари Риса .

Сразу 3 российских бойца, выступающих в средней весовой категории UFC, проведут поединки на турнире в Баку 27 июня.

