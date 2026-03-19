Сразу 3 российских бойца, выступающих в средней весовой категории UFC, проведут поединки на турнире в Баку 27 июня.

Шара Буллет
Шара Буллет

Шара Буллет встретится с представителем Бразилии Мишелем Перейрой.  Россиянин в последнем бою победил по очкам Марка-Андре Баррио.  Перейра накануне одолел раздельным решением Захари Риса.

Искрам Алискеров встретится с 15-м номером рейтинга категории до 84 кг Бруно Феррейрой, проигравшего свой последний поединок нокаутом в первом раунде Грегори Родригесу.

Андрей Пуляев подерется с Нурсултоном Рузибоевым.  Россиянин ранее в январе уступил по очкам Атебе Гаутье.  Аналогичным образом Рузибоев в недавнем поединке выиграл у американца Дастина Штольцфуса.