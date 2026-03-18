Звездный боец-легковес UFC Дастин Порье объяснил, почему Дана Уайт не дал ему подраться в своей новой боксерской лиге Zuffa Boxing.

«Они не хотят никакого пересечения бокса с ММА. Я думаю, Zuffa хочет, чтобы к ним относились серьезно. Но с таким подходом я бы сказал, что они просто ненавидят деньги. Они хотят, чтобы мир бокса воспринимал их всерьез, и я думаю, что если вы откроете двери одному бойцу ММА, который выступит в Zuffa Boxing, то все парни и девушки из UFC захотят того же. И это приведет к хаосу»

Ранее Порье хотел провести боксерский поединок против Нейта Диаса. Также «Бриллиант» сообщил о готовности вернуться в UFC ради трилогии с Джастином Гейджи.