Спортивный промоутер Фрэнк Уоррен считает, что боксерский бой главы UFC Даны Уайта против Эдди Хирна никому не интересен.

«Кого вообще волнует их бой? Я продаю билеты на поединки, которые люди хотят увидеть, на аншлаговые шоу. Может, люди и хотят увидеть битву Даны Уайта и Хирна, не знаю.

Удачи им, если они хотят этим заниматься. Мы продолжим делать то, что делаем, и строить карьеру для парней, которые еще достаточно молоды, чтобы драться, и являются профессиональными спортсменами и профессиональными боксерами»

Накануне Дана Уайт заявил о готовности выйти на ринг с промоутером боксерских поединков Эдди Хирном. Вражда между ними длится уже более десятилетия. Новый конфликт возник в прошлом году после того, как Уайт создал собственную боксерскую лигу Zuffa Boxing.