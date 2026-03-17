Непобежденный американский боксер Девин Хэйни, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, может в мае провести объединительный бой за два титула с Роландо Ромеро.

На данный момент ему принадлежит пояс по версии WBA. Роландо в предыдущем поединке победил единогласным решением судей Райана Гарсию, дважды отправив его в нокдаун.

Хэйни в последнем бою также по очкам одолел Брайана Норманна в ноябре прошлого года. Всего в активе Девина 33 выигранных поединка. В 15-ти из них он победил нокаутом.

На счету Ромеро 17 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. В 13-ти поединках Роландо выиграл досрочно.