Непобежденный американский боксер Девин Хэйни, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, может в мае провести объединительный бой за два титула с Роландо Ромеро.

Девин Хэйни (справа) globallookpress.com

На данный момент ему принадлежит пояс по версии WBA.  Роландо в предыдущем поединке победил единогласным решением судей Райана Гарсию, дважды отправив его в нокдаун.

Хэйни в последнем бою также по очкам одолел Брайана Норманна в ноябре прошлого года.  Всего в активе Девина 33 выигранных поединка.  В 15-ти из них он победил нокаутом.

На счету Ромеро 17 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.  В 13-ти поединках Роландо выиграл досрочно.