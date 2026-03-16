Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси верит в победу Шона Стрикленда в поединке с Хамзатом Чимаевым.

Дрикус Дю Плесси и Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Я искренне верю, что Стрикленд может одержать победу в этом бою.  Сейчас это наиболее вероятный исход.  Стрикленд точно лучше Хамзата в ударной технике.  С Чимаевым сложно справиться, когда он оказывается у тебя за спиной — мы много раз это видели.  Но у Стрикленда очень хорошие шансы в этом бою.  Я не думаю, что Чимаев способен измениться.  Вряд ли ему по силам тягаться с любым хорошим ударником.  Это не так»

Бой Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 329.  В поединке будет разыгран титул чемпиона промоушена в среднем весе, принадлежащий Хамзату.