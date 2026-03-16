Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси верит в победу Шона Стрикленда в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Я искренне верю, что Стрикленд может одержать победу в этом бою. Сейчас это наиболее вероятный исход. Стрикленд точно лучше Хамзата в ударной технике. С Чимаевым сложно справиться, когда он оказывается у тебя за спиной — мы много раз это видели. Но у Стрикленда очень хорошие шансы в этом бою. Я не думаю, что Чимаев способен измениться. Вряд ли ему по силам тягаться с любым хорошим ударником. Это не так»

Бой Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 329. В поединке будет разыгран титул чемпиона промоушена в среднем весе, принадлежащий Хамзату.