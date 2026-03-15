Популярный австралийский боец Тай Туиваса UFC проведет очередной поединок в промоушене 2 мая на домашнем турнире в Перте.

На данный момент он идет на серии из шести поражений подряд. В последний раз в феврале на UFC 324 Тай уступил единогласным решением судей представителю Бразилии Таллисону Тейшейре.

При этом австралийский боец все еще в рейтинге лучших тяжеловесов и сейчас занимает 15-ю строчку. Его очередной оппонент Шон Шараф проиграл последний бой в декабре прошлого года.

Тогда американец был нокаутирован во втором раунде Стивеном Асплундом. До этого в дебюте Шараф также уступил досрочно Джуниору Тафе всего за 2,5 минуты.