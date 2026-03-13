Боец среднего веса UFC Бо Никал предложил экс-чемпиону лиги в категории до 77 кг Камару Усману на его совместном подкасте с Генри Сехудо провести борцовскую схватку в промоушене RAF.

Камару Усман globallookpress.com

«Мне повезло, что в августе прошлого года я смог принять участие в первом турнире RAF. Просто невероятно, как далеко продвинулась организация с тех пор. Они делают потрясающие вещи, проводят отличные матчи.

Знаешь, Камару, они предложили мне твою кандидатуру, так что мы можем это устроить. Я слышал, ты хотел вернуться к истокам», — заявил американец.

Усман: «О, правда?».

Сехудо: «Камару придется много заплатить, Бо».

Никал: «Сейчас у них есть серьезное финансирование. Они заключили несколько сделок. Это было бы здорово для фанатов. Им бы понравилось».

Усман: «Ладно, нужно думать. Мне нужно позвонить и поговорить с ними», — подытожил экс-чемпион UFC.