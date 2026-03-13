Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Белал Мухаммад выступит на турнире UFC Fight Night 277 7 июня в Лас-Вегасе. Его соперником станет представитель Бразилии Габриэль Бонфим.

Белал Мухаммад (справа) globallookpress.com

Их противостояние возглавит ивент и пройдет в формате пяти раундов. Белал идет на серии из двух поражений подряд. Весной прошлого года он проиграл по очкам Джеку Маддалене и лишился титула.

В ближе к концу 2025-го уступил аналогичным образом на турнире в Катаре Иэну Гэрри. Белал на данный момент располагается на четвертой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона.

Его очередной оппонент сейчас замыкает топ-10. Бонфим идет на серии из четырех выигранных поединков подряд. В последнем бою бразилец одержал победу нокаутом над Рэнди Брауном.