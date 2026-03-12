Тренер знаменитого ирландского бойца Конора Макгрегора по БЖЖ Диллон Дэннис не считает второго номера рейтинга легкой весовой категории UFC Армана Царукяна трудным соперником для себя.

Арман Царукян globallookpress.com

«Я согласен встретиться с тобой в борцовской схватке на RAF 7. Увидимся Арман. Это легкие деньги для меня»

Напомним, что минувшей ночью Арман Царукян проводил борцовскую схватку на турнире в Бразилии против бывшего бойца наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммада Мокаева.

Разница в габаритах между ними составляла порядка 20 кг. Царукян без особых проблем одержал победу в данном противостоянии, закрыв удушающий прием сзади.