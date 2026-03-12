Тренер знаменитого ирландского бойца Конора Макгрегора по БЖЖ Диллон Дэннис не считает второго номера рейтинга легкой весовой категории UFC Армана Царукяна трудным соперником для себя.
«Я согласен встретиться с тобой в борцовской схватке на RAF 7. Увидимся Арман. Это легкие деньги для меня»
Напомним, что минувшей ночью Арман Царукян проводил борцовскую схватку на турнире в Бразилии против бывшего бойца наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммада Мокаева.
Разница в габаритах между ними составляла порядка 20 кг. Царукян без особых проблем одержал победу в данном противостоянии, закрыв удушающий прием сзади.