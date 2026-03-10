21-летний боец Рауль Росас уверен, что станет самым молодым чемпионом в истории UFC, обойдя легендарного Джона Джонса, который взял титул в 23 года.

Рауль Росас globallookpress.com

«Я хочу оставаться в актуальной форме. У меня есть два года, чтобы побить рекорд Джона Джонса, и я чувствую, что иду в верном направлении.

Я хорошо начал 2026 год, заняв 13-е место в рейтинге в легчайшем весе в свои 21. Думаю, мы пока что неплохо справляемся. Я считаю, что готов стать чемпионом»

Росас на минувшем турнире UFC 326 победил единогласным решением судей Роба Фонта, после чего вошел в топ-15 легчайшего веса и занял 13-ю позицию.

Рауль дебютировал в промоушене в 17 лет, став самым молодым бойцом в истории лиги.