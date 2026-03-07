Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски объяснил, почему Макс Холлоуэй самый тяжелый соперник для Армана Царукяна.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Я думаю, что Макс Холлоуэй самый сложный соперник для Армана. Он невероятно вынослив, у него невероятная защита от тейкдаунов, он всегда будет стремиться оказаться сверху и заставит вас попотеть.

Арман в отличной форме и перед его соперниками стоит сложнейшая задача — не дать ему провести тейкдаун. Но помните, я это сказал, и помните, я сказал, что, по моему мнению, Макс точно может выиграть этот бой»

Холлоуэй занимает четвертую строчку в рейтинге легкого веса. Завтра, 8 марта, «Благословенный» проведет вторую защиту символического титула BMF на UFC 326 против Чарльза Оливейры.