Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски объяснил, почему Макс Холлоуэй самый тяжелый соперник для Армана Царукяна.

Александр Волкановски
Александр Волкановски globallookpress.com

«Я думаю, что Макс Холлоуэй самый сложный соперник для Армана.  Он невероятно вынослив, у него невероятная защита от тейкдаунов, он всегда будет стремиться оказаться сверху и заставит вас попотеть.

Арман в отличной форме и перед его соперниками стоит сложнейшая задача — не дать ему провести тейкдаун.  Но помните, я это сказал, и помните, я сказал, что, по моему мнению, Макс точно может выиграть этот бой»

Холлоуэй занимает четвертую строчку в рейтинге легкого веса.  Завтра, 8 марта, «Благословенный» проведет вторую защиту символического титула BMF на UFC 326 против Чарльза Оливейры.