Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл рассказал, что думает о потенциальном поединке Алекса Перейры и Джона Джонса.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Алекс Перейра талант, которому нет равных. Честно говоря, я считаю его одним из лучших бойцов UFC за всю историю организации. Он просто фантастический спортсмен, и это будет очень интересный бой. Все фанаты UFC будут следить за ним. Я думаю, это будет отличный поединок»

Перейра ранее был чемпионом UFC в двух весовых категориях. В прошлом месяце Алекс оставил титул в полутяжелом дивизионе вакантным и поднялся в тяжи.

В последний раз бразилец выходил в октагон осенью прошлого года. Тогда он одолел техническим нокаутом в первом раунде Магомеда Анкалаева в реванше.