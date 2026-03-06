Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Девин Хэйни намерен подраться в объединительном бою за два титула с Роландо Ромеро, если Райан Гарсия откажется от реванша.

Девин Хэйни против Василия Ломаченко globallookpress.com

«Это грандиозный бой для бокса, грандиозный бой для меня. Я бы с радостью провел такой поединок, но если Райан не настроен на переговоры, то нам просто нужно двигаться дальше и найти следующего кандидата.

Есть вариант провести бой с Роландо Ромеро, тем парнем, кто недавно победил Райана Гарсию. Если Райан хочет вести себя серьезно и реалистично на этих переговорах, мы можем провести реванш.

На мой взгляд, бой с Райаном Гарсией самый значимый в истории бокса. Он очень много значит для меня, моей карьеры и послужного списка, но, как я уже сказал, в этих переговорах нужно быть реалистами»

Первый бой Гарсии и Хэйни состоялся в апреле 2024 года. Тогда Девин проиграл по очкам. Однако по окончании встречи Райан провалил допинг-тест, поэтому результат их поединка был аннулирован.