Спортивный аналитик Брендан Шауб уверен, что Шон Стрикленд подерется с Хамзатом Чимаевым за титул UFC в среднем весе раньше Нассурдина Имавова.

Шон Стрикленд (справа) globallookpress.com

«Шон Стрикленд одна из их немногих звезд лиги. Таких, как он, наверное, человек 10, и он один из них. UFC использует это как повод для следующего боя. Если вы думаете, что Имавов получит следующий титульный бой, то вы не знаете, как устроен этот бизнес. Стрикленд ранее победил Имавова на коротком уведомлении. Шон гораздо более известен. Его бой с Хамзатом уже на подходе. Лиге нужны американские звезды. Они продвигают американцев, и Стрикленд идеальный вариант»

Шон Стрикленд в недавнем поединке одолел техническим нокаутом в третьем раунде Энтони Эрнандеса, сохранив третью строчку в рейтинге среднего веса UFC.