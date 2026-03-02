Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Фабио Уордли на пресс-конференции перед боем с Даниэлем Дюбуа заявил, что нокаутирует своего соотечественника из Великобритании.

Фабио Уордли (слева) globallookpress.com

«Моя сила доказана. В первом раунде, в последнем раунде, так или иначе, если на часах еще есть время, я тебя уделаю, и ты не доживешь до финального гонга. Я знаю, что Даниэль менял тренеров, но мне все равно, один тренер, два тренера, вообще без тренеров. Для меня это ничего не значит.

Он выйдет на ринг и ему ничего не поможет. Раздастся гонг, я буду смотреть ему в лицо, бросать в него удары, и мы посмотрим, сможет ли он выстоять в этой буре. Если посмотреть на его карьеру, то можно вспомнить, что, когда ситуация становилась напряженной, он был не в своей тарелке»

Бой Уордли и Дюбуа состоится 9 мая. Фабио подходит к данному противостоянию в статусе непобежденного боксера. В последнем поединке он нокаутировал Джозефа Паркера, шедшего на серии из шести выигрышей.