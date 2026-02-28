Авторитетный спортивный портал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров планеты. Лидером стал бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик.

Александр Усик globallookpress.com

Следом за ним идет обладатель всех поясов во втором легчайшем дивизионе Наоя Иноуэ. Далее расположились непобежденные Джесси Родригес и Шакур Стивенсон.

Закрыл топ-5 бывший чемпион мира WBC в полутяжелой категории, а также экс-обладатель временного титула по этой же версии во втором среднем дивизионе Дэвид Бенавидес.

Теперь в первой десятке больше нет ни одного россиянина. Бывшие абсолютные чемпионы мира в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев после обновления рейтинга покинули топ-10.