Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия не видит никакой угрозы в Армане Царукяне. По его мнению, российский боец запаникует и провалится в очном поединке.

Илия Топурия globallookpress.com

«Он проиграл Исламу Махачеву и Матеушу Гамроту, а в начале карьеры его и вовсе нокаутировали. И у него не очень хорошо получается завершать бои досрочно. Царукян заканчивает бой досрочно только тогда, когда его соперник устает. В итоге он просто валит его на землю, а потом бьет. Но если бы он встретился с кем-то, кто действительно хорошо подготовлен, он бы пострадал. Я бы посоветовал Царукяну успокоиться. Потому что Арман точно запаникует в бою со мной. И что тогда он будет делать?»

Топурия в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения за 17 боев. В последнем из них летом прошлого года грузин нокаутировал в первом раунде Чарльза Оливейру в битве за вакантный титул UFC в легком весе.