Сербский боец Урош Медич, занимающий 12-ю строчку в рейтинге полусреднего веса UFC, обратился к бывшему чемпиону категории Леону Эдвардсу с предложением провести бой.

Леон Эдвардс globallookpress.com

«Эдвардс хочет выступить, и, если он не может найти себе соперника, но все равно хочет драться, я буду готов к бою. Пока Леон здоров, я думаю, он не откажется от боя. Почему бы и нет? Он, наверное, думает, что сможет меня победить. Все они думают, что могут меня победить, а потом их вырубают. Я не боюсь проиграть. Приходи и покажи, на что способен. Попробуй меня победить»

Урош Медич идет на серии из трех выигранных поединков кряду нокаутом в первом раунде. На минувшем турнире в Хьюстоне серб финишировал Джеффа Нила. До этого он одолел россиянина Муслима Салихова.