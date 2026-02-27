Сербский боец Урош Медич, занимающий 12-ю строчку в рейтинге полусреднего веса UFC, обратился к бывшему чемпиону категории Леону Эдвардсу с предложением провести бой.

Леон Эдвардс
Леон Эдвардс globallookpress.com

«Эдвардс хочет выступить, и, если он не может найти себе соперника, но все равно хочет драться, я буду готов к бою.  Пока Леон здоров, я думаю, он не откажется от боя.  Почему бы и нет?  Он, наверное, думает, что сможет меня победить.  Все они думают, что могут меня победить, а потом их вырубают.  Я не боюсь проиграть.  Приходи и покажи, на что способен.  Попробуй меня победить»

Урош Медич идет на серии из трех выигранных поединков кряду нокаутом в первом раунде.  На минувшем турнире в Хьюстоне серб финишировал Джеффа Нила.  До этого он одолел россиянина Муслима Салихова.