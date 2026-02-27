Спортивный комментатор Майкл Биспинг предположил, что Чарльз Оливейра или Макс Холлоуэй могут подвинуть Армана Царукяна в гонке за пояс UFC в легком весе.

Арман Царукян globallookpress.com

«Они дерутся за пояс BMF, и это очень круто. Однако они оба хотят стать абсолютными чемпионами. Теперь это будет непросто, потому что Чарльз потерпел поражение от Илии, Макс потерпел поражение от Илии, и сейчас у нас есть временный чемпион по имени Джастин Гейджи. Но есть вероятность, что в одном бою на кону будут стоять и титул BMF и статус следующего претендента. Повлияет ли их бой на Армана Царукяна? Не знаю. Но они могут обойти его в титульной гонке»

Бой Оливейры и Холлоуэя за пояс BMF состоится на турнире UFC 326 8 марта. Сейчас Чарльз и Макс занимают третью и четвертую строчки в рейтинге легкого веса. Царукян располагается на второй позиции.