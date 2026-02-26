Именитый британский боец ММА Майкл Пейдж раскритиковал UFC за низкие гонорары на фоне доходов боксеров новой лиги Даны Уайта Zuffa Boxing.

Майкл Пейдж globallookpress.com

«Я люблю Конора Бенна, но он далеко не лучший в своей области, чтобы заключать с ним контракт на 15 млн долларов. Честно говоря, меня расстраивает, что Дана Уайт так высоко ценит людей, далеких от спорта, на котором он сделал себе репутацию.

Это разочаровывает больше всего. Мне неприятно слышать истории о том, как бойцы достигают вершины в UFC и при этом остаются без гроша. Такого просто не должно быть.

На это многие жаловались. Фрэнсис Нганну, чемпион мира в тяжелом весе, остался без гроша и занял денег у своего друга Камару Усмана. Для меня вопрос в том, как он вообще оказался в такой ситуации», — отметил Пейдж.