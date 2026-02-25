Российский боец ММА Ислам Махачев считает, что его одноклубник Усман Нурмагомедов, обладающий титулом PFL в легком весе, уже сейчас может конкурировать с топами UFC.

Усман Нурмагомедов (слева) globallookpress.com

«Честно говоря, я не думаю, что Усман чем-то хуже остальных бойцов UFC. Он бы задал жару любому из них. Мы тренируемся вместе уже много лет, и я знаю его истинный потенциал.

Он еще молод, и у него впереди много времени. Я считаю, что он готов, но пусть не торопится. Если его контракт с PFL истечет в течение года, это будет идеальный момент для перехода в UFC»

Нурмагомедов является лучшим бойцом PFL вне зависимости от весовых категорий. В предыдущем поединке Усман провел очередную удачную защиту пояса в легком весе, задушив в третьем раунде Алфи Дэвиса.