Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда, назвал стиль действующего обладателя титула Хамзата Чимаева в борьбе слишком предсказуемым.

Шона Стрикленда и Энтони Эрнандес globallookpress.com

«Нам предстоит нелегкая работа, и мы это понимаем. Если мы сможем что-то с этим сделать и заставить его усомниться в своих действиях, особенно в том, что касается игры в партере, то все получится. Чимаев очень предсказуем в борьбе на земле»

Стрикленд сейчас занимает третью строчку в рейтинге среднего веса UFC. В минувшие выходные на турнире в Хьюстоне американец победил техническим нокаутом в третьем раунде Энтони Эрнандеса.

По окончании поединка Шон бросил вызов Хамзату Чимаеву, призвав его защищать титул в среднем весе и не переходить в полутяжелый дивизион.