Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо уверен в победе над Флойдом Мейвезером в реванше, анонсированном на 19 сентября в Лас-Вегасе.

Мэнни Пакьяо globallookpress.com

«Мы с Флойдом подарили миру самый масштабный бой в истории бокса. Фанаты ждали достаточно долго — они заслужили этот матч-реванш, и теперь, когда его будут транслировать в прямом эфире по всему миру на Netflix, он станет еще более значимым. Я хочу, чтобы Флойд запомнил это единственное поражение в своей профессиональной карьере и всегда помнил, кто его ему нанес. Как и всегда, я посвящаю бой моим соотечественникам-филиппинцам по всему миру»

Первый бой Мейвезера и Пакьяо состоялся в 2015 году. Тогда Флойд одержал победу единогласным решением судей.