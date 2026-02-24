Энтони Эрнандеса, легким соперником для чемпиона UFC среднего дивизиона Хамзата Чимаева.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Сможет ли Шон защищаться от борьбы Хамзата так, чтобы его не выбили из колеи, не повалили и не контролировали в течение 25 минут? Я не знаю.

Но я точно знаю, что, если против Хамзата выйдет тот парень, который был сегодня вечером, великому Чимаеву придется непросто.

Почему? Потому что даже Исраэль Адесанья на пике своих возможностей с трудом справлялся с этой версией Шона Стрикленда. В бою с Дрикусом Дю Плесси Шон был не в своей тарелке.

Он выглядел немного растерянным, и это было заметно. Это было заметно по языку его тела, по его позе, по тому, что ему не хватало уверенности. Это было заметно по тому, как расстраивался его тренер.

Было много причин, по которым он выглядел не так, как обычно. Но сегодня он был в своей тарелке. Он был похож на того парня, который стал чемпионом мира», — добавил Кормье.