Пэдди Пимблетт заинтересован в бою с Бенуа Сен-Дени после поражения по очкам от Джастина Гейджи на UFC 324 в противостоянии за временный пояс в легкой категории.

Бенуа Сен-Дени
Бенуа Сен-Дени globallookpress.com

«Меня взбесило, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над Дэном Хукером.  Почему он обошел меня в рейтинге за победу над Дэном Хукером?  Что там вообще происходит?  Я буду драться с кем угодно, с кем бы мне ни предложили контракт.  Я подпишу его и буду драться.  Но Сен-Дени — это хороший вариант.  Два лучших европейских легковеса сразятся друг с другом»

Сен-Дени занимает пятую строчку в рейтинге легкого веса UFC, Пимблетт идет шестым.  Француз сейчас на серии из четырех досрочных побед.  В предыдущей встрече он одолел техническим нокаутом Дэна Хукера во втором раунде.