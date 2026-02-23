Пэдди Пимблетт заинтересован в бою с Бенуа Сен-Дени после поражения по очкам от Джастина Гейджи на UFC 324 в противостоянии за временный пояс в легкой категории.

«Меня взбесило, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над Дэном Хукером. Почему он обошел меня в рейтинге за победу над Дэном Хукером? Что там вообще происходит? Я буду драться с кем угодно, с кем бы мне ни предложили контракт. Я подпишу его и буду драться. Но Сен-Дени — это хороший вариант. Два лучших европейских легковеса сразятся друг с другом»

Сен-Дени занимает пятую строчку в рейтинге легкого веса UFC, Пимблетт идет шестым. Француз сейчас на серии из четырех досрочных побед. В предыдущей встрече он одолел техническим нокаутом Дэна Хукера во втором раунде.