Восходящая звезда британского бокса Конор Бенн заинтересован в поединке с чемпионом мира WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией.

Райан Гарсия globallookpress.com

«Поздравляю, чемпион. Увидимся в конце этого. Береги мой пояс»

В минувшие выходные на турнире в Лас-Вегасе в главном событии вечера Гарсия победил единогласным решением судей Марио Барриоса и стал новым чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по версии WBC.

По ходу поединка Райан трижды отправил оппонента в нокдаун и победил с его с разгромным счетом. Что касается Бенна, то в прошлом году британец дрался в среднем дивизионе.

В первом поединке он уступил единогласным решением судей бывшему временному чемпиону WBA Крису Юбенку. В реванше Бенн отправил своего соотечественника нокаут.