Бывший представитель топ-10 тяжелого веса UFC Жаилтон Алмейда прокомментировал свое увольнение из сильнейшей лиги мира, а также намекнул, что скоро вернется к боям.

Жаилтон Алмейда globallookpress.com

«Ребята, я хочу поблагодарить всех, кто болел за меня и следил за моей карьерой в UFC. У меня было 11 боев, 4 награды "Выступление вечера", и я очень рад, что был частью этой организации.

Спасибо всему персоналу UFC, всем, кто помогал мне и поддерживал меня. Все были вежливы и хорошо ко мне относились. Эти две неудачи не определят, кто я такой.

Я целеустремленный, сосредоточенный, решительный парень. Скромный, как и всегда. Пришло время подумать о новых вызовах и воплотить в жизнь новые мечты. Все будет по-прежнему.

Очень скоро мы поделимся новостями. Я снова выйду на сцену», — добавил Алмейда, уволенный из UFC после поражений по очкам от Ризвана Куниева и Александра Волкова.