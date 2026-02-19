Чемпион UFC в двух категории Алекс Перейра не против продолжить карьеру в полутяжелом весе, если так и не дебютирует в тяжелом дивизионе в ближайшее время.

Алекс Перейра globallookpress.com

«С кем бы меня ни поставили в пару, я буду драться. Я люблю драться, так что весовая категория не имеет значения. Если вы скажете, что я больше не могу выступать в среднем весе, я соглашусь. Но в двух других весовых категориях, полутяжелом и тяжелом весе, приму бой. Любой боец, начиная с 10-го места опасен. Это бой. Там много людей и может, их имена не на слуху, но меня это не волнует. Если ты тренируешься, у тебя есть рейтинг и ты хочешь драться, давай драться»

Перейра в последний раз выходил в октагон осенью 2025-го. Тогда он нокаутировал Магомеда Анкалаева в первом раунде и вернул себе титул в полутяжелом весе.