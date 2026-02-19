Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев не подтвердил слухи о следующем бое против Иэна Гэрри в рамках первой защиты титула.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Честно говоря, я сам читал только то, что было в СМИ, и у меня даже не было никаких конкретных договоренностей по поводу конкретного соперника»

Также Ислам ранее добавил, что поединка с Топурией в Белом доме у него тоже не будет, потому как грузин, с большей долей вероятности, подерется с временным чемпионом в легком весе Джастином Гейджи.

По словам Махачева, в число его потенциальных соперников входят Камару Усман, Майкл Моралес, Карлос Пратес и в том числе представитель Ирландии Иэн Гэрри, второй номер рейтинга дивизиона до 77 кг.