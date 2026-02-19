Бывший чемпион PFL в среднем весе Джонни Эблин вернется в октагон 28 марта на турнире в Питтсбурге. В рамках главного события вечера он встретится с бывшим бойцом UFC Брайаном Баттлом.

Джонни Эблин globallookpress.com

Эблин в последнем поединке в июле прошлого года сенсационно уступил удушающим приемом в пятом раунде Костелло Ван Стинису и лишился чемпионского пояса.

То поражение стало для американца первым в профессиональной карьере. Ранее он шел на серии из 16-ти выигранных поединков подряд.

Баттл в последний раз дрался в декабре 2024-го на UFC 310. Тогда он одолел раздельным решением судей Рэнди Брауна. В его активе 4 победы в предыдущих пяти встречах.