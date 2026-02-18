Британский промоутер Фрэнк Уоррен предсказал быстрый нокаут в титульном боксерском бою WBO в тяжелом весе между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа.

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

«В мае нас ждет грандиозный бой между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа, и это будет нечто. Два самых сильных панчера дивизиона сразятся друг с другом, и я уверен, что он Фьюри будет с интересом наблюдать за этим боем.

Фабио, набираясь опыта, сделал все, что от него требовалось, и в своем последнем бою победил Джо Паркера, который был претендентом номер один.

Он мощный панчер, у него крепкий подбородок, он упорный и целеустремленный. Посмотрите на Дэниеля, на его последний бой, в котором он проиграл Александру Усику. Пару раундов он держался, но потом Усик взял верх, и это был не лучший результат для Дэниеля.

Конечно, он проиграл, Дюбуа еще молод, чтобы вернуться на ринг, и одно можно сказать наверняка: этот бой не продлится долго, потому как они оба всегда идут напролом«

Дюбуа и Уордли подерутся друг с другом 9 мая. Месяцем ранее Тайсон Фьюри проведет первый бой после возобновления карьеры и выйдет на ринг против россиянина Арсланбека Махмудова.