Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль уверен, что нокаутирует Нейта Диаса, если они встретятся в третий раз.

Хорхе Масвидаль globallookpress.com

«Думаю, он понимает, что счет 2:0 в мою пользу. Я ни за что не проиграл бы тот бой в Калифорнии. Единственная причина, по которой я проиграл, это коррупция в Калифорнии. Я однозначно выиграл. Он ни разу меня не задел. Я ничего не имею против Нейта. Я восхищаюсь тем, чего он добился в своей карьере, но, когда мы деремся, я чувствую себя намного лучше во всех аспектах боя. С удовольствием нокаутировал бы его в третьем бою«

Первый бой Масвидаля и Диаса проходил в UFC в 2019 году. Тогда Хорхе победил техническим нокаутом. Реванш состоялся по правилам бокса в прошлом году, где Нейт взял верх спорным решением.