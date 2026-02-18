Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль уверен, что нокаутирует Нейта Диаса, если они встретятся в третий раз.

Хорхе Масвидаль
Хорхе Масвидаль globallookpress.com

«Думаю, он понимает, что счет 2:0 в мою пользу.  Я ни за что не проиграл бы тот бой в Калифорнии.  Единственная причина, по которой я проиграл, это коррупция в Калифорнии.  Я однозначно выиграл.  Он ни разу меня не задел.  Я ничего не имею против Нейта.  Я восхищаюсь тем, чего он добился в своей карьере, но, когда мы деремся, я чувствую себя намного лучше во всех аспектах боя.  С удовольствием нокаутировал бы его в третьем бою«

Первый бой Масвидаля и Диаса проходил в UFC в 2019 году.  Тогда Хорхе победил техническим нокаутом.  Реванш состоялся по правилам бокса в прошлом году, где Нейт взял верх спорным решением.