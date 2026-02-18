Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил в своих соцсетях, что у него есть соперник для следующего боя.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Мне предложили соперника и дату боя, и я согласен. Жду контракт«

Ранее также ходили слухи о потенциальном поединке Макгрегора на турнире в Белом доме против Хорхе Масвидаля, Майкла Чендлера или Колби Ковингтона, однако глава UFC Дана Уайт их опроверг.

Макгрегор не дрался уже почти 5 лет. В последний раз он выходил в октагон летом 2021 года. Тогда ирландский боец потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде из-за перелома ноги в бою с Дастином Порье.

Далее Конор трижды пытался вернуться и подраться с экс-претендентом на титул UFC в легком весе, но все 3 потенциальных боя сорвались из-за проблем ирландца со здоровьем и допингом.