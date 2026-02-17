Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли расстроен, что его не пригласили драться на турнир в Белом доме.

«Мне даже никто не звонил. Я ничего не слышал. Так что, возможно, бой "Сахарка" не будет транслироваться в Белом доме»

Ранее появились слухи, что Шон дал согласие на поединок с Умаром Нурмагомедовым. При этом бои с участием россиян на турнире в Белом доме не планируются.

О’Мэлли в последний раз дрался на UFC 324. Тогда он одолел единогласным решением судей Сонга Ядонга, сохранив за собой третью строчку рейтинга легчайшего дивизиона.

На том же турнире Умар Нурмагомедов аналогичным образом победил Дейвисона Фигередо.