Экс-претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье дал согласие на поединок со звездным соотечественник из США Нейтом Диасом.

Дастин Порье globallookpress.com

В своих соцсетях «Бриллиант» ответил на вызов, написав следующее: «За пояс, Нейт Диас», подразумевая борьбу за титул BMF.

Порье завершил профессиональную карьеру летом прошлого года, проиграв в третьей встречу Максу Холлоуэю по очкам. До этого он уступил сабмишном в титульном противостоянии Исламу Махачеву.

Недавно Дастин вернулся в свой тренировочный зал АТТ и был замечен на спаррингах с представителем топ-10 легковесов UFC Матеушем Гамротом.

Порье также высказался о готовности вернуться в ММА ради трилогии и с Джастином Гейджи. Диас в последний раз дрался в UFC в сентябре 2022-го. Тогда он одолел по очкам Тони Фергюсона.