Восходящая звезда среднего веса UFC Бо Никал назвал экс-претендента на титул Колби Ковингтона трусом за отказ от поединка с ним.

Бо Никал globallookpress.com

«Колби поливал меня грязью, а потом говорил, что хочет подраться в среднем дивизионе. Я говорю: давай сразимся в Белом доме. Но он просто сбежал от боя со мной, трус. Возьми себя в руки и прими бой, Колби»

Ковингтон сейчас замыкает топ-15 полусреднего веса UFC и идет на серии из двух проигранных поединков кряду. В предыдущей встрече он уступил техническим нокаутом Хоакину Бакли.

До этого Колби проиграл по очкам Леону Эдвардсу в титульном противостоянии. Никал выиграл свой предыдущий поединок в UFC, нокаутировав в третьем раунде хай-киком Родолфо Виейру.