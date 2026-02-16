Известный российский промоутер, президент промоушена Fight Night, Камил Гаджиев выбрал фаворита в потенциальном поединке Ислама Махачева и Илии Топурии.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Правая рука Топурии может доставить неприятности абсолютно любому. Но сомневаюсь, что Махачев захочет вставать на среднюю дистанцию. Он будет действовать на комфортной ему дистанции. Затем, Топурия, скорее всего, будет переведен вниз. И оттуда Ислам его уже не выпустит. Они оба доминирующие бойцы. Но опыт, антропометрия на стороне Ислама. Поэтому фаворит тот, больше весит, и это Махачев»

Топурия является чемпионом UFC в легком дивизионе. Исламу Махачеву принадлежит титул в категории до 77 кг. Россиянин никому не проигрывал на протяжении 16-ти поединков в промоушене.