Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер заинтересован в реваншах с Пэдди Пимблеттом и Джастином Гейджи.

Майкл Чендлер globallookpress.com

«Как я уже говорил, Пэдди оказался лучше, чем о нем думали, и у него такой же менталитет, как у Джастина. Он как молоток, который хочет загнать гвоздь в доску. У Пэдди, может, и нет таких навыков, способностей и жесткости, как у Джастина, но он не сдался и продолжил бороться.

Пару раз он оказывался в нокдауне, но вставал. Он был весь в синяках, но все равно наносил удары, проводил тейкдауны, бил ногами и кулаками, и, на мой взгляд, Джастин показал себя лучше, чем от него ожидали. Так что это был хороший бой. Это был веселый бой. И да, может быть, в будущем я еще с кем-нибудь из них подерусь. Посмотрим»

В последнем поединке Чендлер проиграл техническим нокаутом Пэдди Пимблетту. До этого он уступил в реванше Оливейре по очкам и Порье сабмишном, а также потерпел поражение по очкам от Гейджи в их первом бою.