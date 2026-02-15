Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген настаивает на проведении поединка с экс-чемпионом дивизиона Шоном О’Мэлли на турнире в Белом доме.

Шон О'Мэлли
Шон О'Мэлли globallookpress.com

«О’Мэлли определенно тот, с кем стоит сразиться.  Все говорят об этом бое.  На самом деле нет причин его не проводить.  И я думаю, что Шон тоже не упустит такой возможности.  Кто же не хочет подраться?  Этот бой соберет огромное количество просмотров.  Например, последний бой на Paramount+ посмотрели около семи миллионов зрителей.  Представьте, сколько просмотров будет у боя в Белом доме.  Люди переключатся с других видов спорта только ради того, чтобы увидеть это событие, которое бывает раз в жизни.  Спорим, за ним будут следить 14-15 миллионов человек»

Сэндхаген занимает четвертую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC.  Свой последний бой он проиграл по очкам Мерабу Двалишвили.