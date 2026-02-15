Второй номер рейтинга наилегчайшего веса UFC Манель Кап отреагировал на анонс поединка с участием действующего чемпиона категории Джошуа Вана против Татсуро Таиры.

Манель Кап globallookpress.com

«От одной мысли об этом у меня мурашки по коже. UFC буквально спасли тебя от разгрома»

Поединок Таиры и Вана предварительно анонсирован на UFC 327 на 12 апреля в Майами. Джошуа стал чемпионом в декабре прошлого года. Тогда одолел техническим нокаутом Александре Пантожу.

Бразилец получил травму руки в первом раунде и не смог продолжить встречу с Ваном. Так представитель Мьянмы взял пояс UFC и стал вторым самым молодым чемпионом в истории организации после Джона Джонс а. На данный момент Джошуа 24 года.